اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

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لقاء السفير الكوري
لقاء السفير الكوري مع منى الشاذلي

حل السفير الكوري الجنوبي لدى مصر هونج جين ووك، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي". 

لقاء السفير الكوري

خلال لقاء السفير الكوري قال هونج جين ووك، إنه بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم كله لم يتمكن من زيارة كل الأماكن في مصر. 

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وأضاف السفير الكوري هونج جين ووك: "أنا محظوظ بتعييني سفيرًا في مصر لأن جائحة كورونا تحت السيطرة". 

وأكمل هونج جين ووك: "سافرت إلى أسوان وزرت معابد أبو سمبل، كما سافرت الجونة وشرم الشيخ والإسكندرية ورأيت كل المناظر الطبيعية الرائعة".

سفير كوريا منى الشاذلى

وتابع هونج جين ووك: "اختلطت بالشعب المصري واستمعت بالطعام المصري وهناك أوجه تشابه بين الطعام المصري والطعام الكوري مثل المحشي والكشري". 

وعزف السفير الكوري أغنية “3 دقات” على الهواء مستخدمًا آلة الساكسيفون.

وقال هونج جين ووك: "أحب مشروب الكركديه كثيرًا، وعلى الرغم من انشغالي اليوم ولكنني تناولت 3 أكواب من الكركديه".

وأضاف سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك: "أحب أن شرب 5 أكواب من الكركديه في اليوم الواحد، وفي كوريا الجنوبية نستورد الكركديه من مصر".

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وأكمل هونج جين ووك: "يقولون إن الكركديه مفيد للسيدات الكوريات من أجل صحتهن وجمالهن"، وتابع: "لدينا في كوريا مصطلح منتجات الجمال الكوري والشعب الكوري جميل بطبيعته ومثل أقرانه المصريين".

وأوضح السفير الكوري، طقوس الاحتفال بعيد الحب فى كوريا الجنوبية قائلا: "فى عيد الحب الذى يوافق 14 فبراير السيدات هن من ينبغى عليهن تقديم الهدايا للرجال".

واستطرد: "لدينا يوم آخر للاحتفال ويسمى اليوم الأبيض، ويوافق 14 مارس، وفيه يقدم الرجال الهدايا للسيدات".

كان قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية: "أحب مشروب الكركديه كثيرا، وعلى الرغم من انشغالي اليوم ولكنني تناولت 3 أكواب من الكركديه".

وخلال لقاء السفير الكوري قال هونج جين ووك: "أحب أن أشرب 5 أكواب من الكركديه في اليوم الواحد، وفي كوريا الجنوبية نستورد الكركديه من مصر".

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وأكمل سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك: "يقولون إن الكركديه مفيد للسيدات الكوريات من أجل صحتهن وجمالهن". 

وأضاف: "لدينا في كوريا مصطلح منتجات الجمال الكوري، والشعب الكوري جميل بطبيعته ومثل أقرانه المصريين"، وأصبحت حلقة سفير كوريا منى الشاذلى مثار إعجاب كبير على منصات التواصل. 

وللمزيد حول حلقة سفير كوريا منى الشاذلى شاهد الفيديوجراف التالي: 

السفير الكوري لقاء السفير الكوري سفير كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية سفير كوريا منى الشاذلى

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