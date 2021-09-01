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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

أمازون مصر
أمازون مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، افتتاح فرع أمازون مصر في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

amazon egypt 

جاء افتتاح فرع أمازون مصر بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة " أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الصاحي، المدير العام للشركة و"سوق دوت كوم" في مصر. 

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وعقب افتتاح أمازون مصر amazon egypt لـ التسوق الإلكتروني أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات، مضيفا: السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دائما بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق التنمية، ونحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

موقع أمازون مصر

وعبر مسئولو أمازون مصر عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لقيام رئيس الوزراء بافتتاح مستودع "أمازون" الرائد بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدين استمرار سعي شركة amazon egypt لتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري ليشمل كافة أرجاء المنطقة عبر موقع أمازون مصر على شبكة الإنترنت. 

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 وأوضح رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، نوّه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر ، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة في خدمة رواد التسوق الإلكتروني بمصر. 

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وللمزيد حول موقع أمازون مصر وأسهل عمليات التسوق الإلكتروني من أمازون وافتتاح رئيس الوزراء للفرع شاهد الفيديوجراف التالي: 

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