فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديو خطف طفل المحلة أثار عاصفة من الذعر في محافظة الغربية وعلى مواقع التواصل، إذ كان الهدوء يسيطر على الحياة في مدخل مدينة المحلة، واستيقظ الجميع للذهاب إلى عملهم، قبل أن تشير عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، فانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، المدينة المتواضعة تحولت وكأنها قطعة من "شيكاغو" أخطر مناطق عصابات السطو المسلح في العالم، لتعود التحذيرات مجددا بعد حادث طفل المحلة من جرائم خطف الأطفال .

تفاصيل خطف طفل المحلة

3 رجال مدججين بالسلاح يستقلون سيارة تقف فجأة أمام أحد المحلات في مدخل مدينة المحلة بـ الغربية ، ليخرج منها رجل ملثم يختطف طفل المحلة من بين أحضان أمه، التي دوت صرخاتها سماء المنطقة، مهرولة خلفهم تحاول باستماتة إنقاذ ابنها ذات الـ 8 سنوات، قبل أن تسقط على الأرض مغشيا عليها من هول الواقعة، وفر المتهمين هاربين.

جرائم خطف الأطفال

حالة من الرعب والذعر سيطرت على قاطني المنطقة الهادئة، سرعان ما انتقلت إلى الملايين من رواد "السوشيال ميديا" بعد توثيق واقعة الاختطاف الأليمة بمقطع فيديو تم تفريغه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، وسط مخاوف من تكرار جرائم خطف الأطفال .

"ربنا يصبرنا يارب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".. كلمات عبرت بها والدة الطفل "زياد" المختطف بالمحلة عن حزنها على فقدانه، الأم المكلومة دخلت في حاله انهيار وبكاء مستمر، مشيرة إلى أن السيارة وقفت فجأة أمام المحل الخاص بها، وبداخلها 4 أشخاص، خرج أحداهما وكان ملثم الوجه ليخطف طفلها الصغير أمام اعينها لتقف عاجزة أمام المشهد الأليم.

خطفوه في لمح البصر

“لله الأمر من قبل ومن بعد.. خطفوا ابني من بين أيديا وأبوه كان نايم في البيت وفروا هاربين في لمح البصر".. هكذا وصفت الأم ما حدث معها من قبل الخارجين على القانون داخل المحل الخاص بها، مضيفة وهي في حالة بكاء هستيري: ":ربنا ينتقم من الظلمة".

وقال جد الطفل زياد المختطف في مدينة المحلة: “كل الأجهزة الأمنية متعاونة للضبط المتهمين الهاربين وجاري تحديد السيارة مرتكبة الواقعة “.

وللمزيد حول فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته من ملثمين في الغربية شاهد الفيديوجراف التالي: