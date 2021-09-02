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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

تفاصيل الصلح بين
تفاصيل الصلح بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تبادل الثنائي الهجوم عبر الفيديوهات المصورة على موقع فيس بوك، بعد المشاجرة التي نشبت بينهما في الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي.

هنا يرصد “صدى البلد” القصة الكاملة لخلاف حسن شاكوش ورضا البحراوي: 

رضا البحراوي وحسن شاكوش

بدأت الأزمة عندما تفاجأ حسن شاكوش بوجود فرقة رضا البحراوي على المسرح، رغم أن فقرة حسن شاكوش أولا ثم رضا البحراوي.

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وتمسك حسن شاكوش بضرورة نزول فرقة رضا البحراوي من على المسرح، وهو حدث بالفعل ولكن مع حالة غضب عارمة من الفرقة، قرر أفرادها العودة مرة أخرى إلى المسرح أثناء غناء حسن شاكوش.

 

خناقة حسن شاكوش 

وتسببت خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش في حدوث حالة احتقان شديدة بينهما، أدت إلى حدوث تشابك بالأيدي، ووجود بعض الألفاظ البذيئة من الجانبين، حيث حدثت خناقة بين رضا البحراوي وحسن شاكوش، إلا أن شاكوش فرّ مسرعًا إلى الخارج.

 

حسن فلاشة 

بعدها توجه رضا البحراوي إلى المسرح وقال: "شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. بس للأسف خد بعضه وجري"، وهاجم حسن شاكوش قائلا “أنا مطرب ومعي فرقة كبيرة.. مش بغني بفلاشة.. انت يا حسن بتشتغل بفلاشة بس وتحرك شفايفك لكن أنا بشقى وبغني”. 

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رد حسن شاكوش على رضا البحراوي 

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على فيديو المطرب رضا البحراوي الذي وجه له رسالة وهو على المسرح.

ونشر حسن فيديو له عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام وقال خلال الفيديو: «أنا هربان يا جماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعولنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

 

فيديو رضا البحراوي وحسن شاكوش 

خرج حسن شاكوش في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية، وأصبح فيديو رضا البحراوي مثار بحث كبير على مواقع التواصل. 

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وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، مينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطة العدة بتاعتها في نمرتي”، وأصبحت خناقة حسن شاكوش مثار بحث كبير على مواقع التواصل

 

وللمزيد حول فيديو رضا البحراوي و خناقة حسن شاكوش شاهد الفيديوجراف التالي: 

رضا البحراوي حسن شاكوش رضا البحراوي وحسن شاكوش خناقة حسن شاكوش فيديو رضا البحراوي

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