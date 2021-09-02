تعرف على مصير مشاركة حسن شاكوش في حفل العلمين الجديدة اليوم

علم “صدى البلد” أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش لن يشارك اليوم، الخميس، في حفل كريستال بيتش بالعلمين الجديدة وذلك بعد قرار إيقافه أمس، الأربعاء، من نقابة المهن الموسيقية على غرار مشكلته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقامت نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح مشاركة حسن شاكوش في الحفل، لتؤكد عدم مشاركته فيه التزاما بقرار النقابة.

ومن المنتظر أن يشهد كريستال بيتش آخر حفلاته الصيفية، وذلك بحضور كوكبة من النجوم على رأسهم النجم إيهاب توفيق والمطرب أحمد سعد ومحمود الليثي، ومطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، ونيكول سابا بالإضافة إلى الراقصات بدرا وجوهرة وأوكسانا.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج رضا البحراوي، بعد الأزمة الأخيرة مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وكان أبرز التغريدات كالآتي:

رضا البحراوي عندنا بعد رضا الوالدين ع طول.

رضا البحراوي مميز بصوته وفنه وكل الناس بتحبه.

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر وقوع خلاف بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي، وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك قبل وقوع أزمة أكبر.

وظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال: "هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه".

لايف حسن شاكوش

وخرج حسن شاكوش في فيديو لايف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية.

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت فقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها: "انت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز.. احنا مجيناش ع البايظ.. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار.. أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

قرار المهن الموسيقية

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال تلك المدة بسبب ما بدر منهما أمام الجمهور، حسبما قال أحمد مرتضى، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، لـ “صدى البلد”.

وجاء نص القرار كالتالي:

"وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف؛ ذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديآ للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة.

وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له جميع الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤدين للمهرجانات إلى التمسك بمسئولية الكلمة والأخلاق، ولن تتوانى النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ على قيم المجتمع الراسخة والرصينة".