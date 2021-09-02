بعد انتهاء مشكلة حسن شاكوش والبحراوي.. أشهر أزمات مطربي المهرجانات

أصبحت أغاني المهرجانات منتشرة بصفة كبيرة في مجتمعنا ، حيث حظي العديد من مطربي المهرجانات على شهرة واسعة وبدأوا في حصد الكثير من المال ، وفي ظل التنافسية بينهم أصبحت تحدث مشاكل عديدة .

استخدم بعض مطربي المهرجانات هذه الخلافات للدعاية لأعمالهم في بعض الأوقات ، حيث أصبح الجمهور على وعي كامل بما يحدث .

ولعل مشكلة الفنان رضا البحراوي وحسن شاكوش قد أثارت جدلا خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن الثنائي الصلح ، ويستعرض صدى البلد أبرز الخناقات والمشاكل بين مطربي المهرجانات

حسن شاكوش ورضا البحراوي:

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلاف وقع بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك قبل وقوع أزمة أكبر.

ظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال :"هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه".

لايف حسن شاكوش

خرج حسن شاكوش في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية.

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت فقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها:" انت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز .. احنا مجيناش ع البايظ .. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار ..أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

انتهاء الأزمة :

كشف كل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوى عن انتهاء أزمتهما.

حيث نشر رضا البحراوى عبر حسابه بموقع فيسبوك مقطع فيديو من داخل سيارته برفقة حسن شاكوش أعلن من خلاله عن انتهاء أزمتهما.

وأكد كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى أن كل ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم بينهما.

قدم كل من الطرفين اعتذارا لجمهورهما ونقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.

وعلق رضا البحراوى :" احنا بنتأسف للجمهور على اللي صدر مننا والحمد لله الموضوع اتحل علي خير

واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه .. الاستاذ النقيب هاني شاكر".

حمو بيكا وعمر كمال:

قام حمو بيكا بنشر صورة للفنان عمر كمال عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتب على الصورة: "يا ريت محدش يكلمني في شغل مع الشخصية دي، عشان انا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي، اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات؛ بعد الصورة دي، هنزل فيديو وهو عامل بيحبني، وهو بيكرهني".

حمو بيكا يستمر فى الهجوم

لم يكتف حمو بيكا بهذه الصورة ولكن قام بنشر مقطع فيديو لهما و هو يُعلن عن أغنيتهما الجديدة بعنوان «فستان الفرح»، ولكن هذا فيديو قديم لهما وقام بكتابة نفس التعليق الذى كتبه على الصورة.

بث مباشر لحمو بيكا يستفز عمر كمال

قال حمو بيكا: "أنا مش بعمل كده من فراغ، أنا مش باجى على حد.. بس انا كنت فاكر عمر غلبان وطيب بس طلع شخصية أنانية مبيحبش غير الفلوس.. الناس دى طلعت على كتفى وانا ساكت علشان انا طيب وبحب الخير لكل الناس.. بس هما طلعوا صحاب مزيفين".

رد عمر كمال على حمو بيكا

خرج المطرب الشعبي عمر كمال عن صمته، وقام بالرد على حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها".

وأضاف: "أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بييجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه".

واختتم: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطتلك أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

انتهاء الأزمة:

انتهت الأزمة بين الثنائي حيث نشر عمر كمال مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام" من جلسة صلح بينهما، وعلّق عليه "بعد قعدة الصلح مع بيكا".

حمو بيكا ومجدى شطا:

بدأت الحكاية، عند إعلان "بيكا"، عن إقامته حفلة مجانية بعنوان "وش غضب"، لجمهوره والتي يقيمها احتفالًا بتصدره "يوتيوب" وكان من المقرر إقامتها بنادي المعلمين، مخاطبًا جمهوره "الحفلة مجانًا وهتعجبكم انتظروني في أكبر حفلة ومعايا كل النجوم اللي بتحبوها "هدى ناصر، هدى بندق، تيتو الفيلو، أبو ليلة، سوسي نوبي، ومجدي شطة"، مضيفًا: "بحبكم وانتوا اللي نجحتوني، وحب الناس مش بفلوس".

وفي مواصلة لسلسلة الجدل، خرج الفنان الشعبي مجدي شطا، يرد على كلام حمو بيكا نافيًا حضوره الحفل قائلًا: "أنا مش رايح الحفلة، أنا عندي شغل في المطرية، ومش رايح حفلات، وحمو بيكا كان بيقول كده علشان يلم الفانز..#خلصانة"، ليشتعل الأمر بينهما.

وبدوره رد حمو بيكا على نفي "شطا"، من خلال فيديو آخر "اللي عايز يحضر الحفلة دي حفلته، واللي مش هيحضر هيشرفني برضه وحمو بيكا بيحب يجمع كل الناس"، مضيفًا "أنا الفانز بتوعي كتير وكلهم عارفيني ومش محتاج أذكر اسم حد، واللي مش عايز يحضر ما يحضرش، #ثقة في الله نجاح وحمو بيكا هيعدي الصعب".