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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من خناقة على المسرح وحتى الصلح.. القصة الكاملة لخلاف حسن شاكوش ورضا البحراوي

حسن شاكوش ورضا البحراوي
حسن شاكوش ورضا البحراوي أثناء الصلح

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي الجدل خلال الساعات الماضية ، حيث  تبادل الثنائي الهجوم عبر الفيديوهات المصورة على موقع فيس بوك، بعد المشاجرة التي نشبت بينهما في الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي.

ويرصد صدى البلد القصة الكاملة لخلاف حسن شاكوش ورضا البحراوي

بداية الأزمة :

بدأت الأزمة عندما تفاجأ حسن شاكوش بوجود  فرقة رضا البحراوي على المسرح ، رغم أن فقرة حسن شاكوش أولا ثم رضا البحراوي.

وتمسك حسن شاكوش  بضرورة نزول فرقة رضا البحراوي من على المسرح ، وهو حدث بالفعل ولكن مع حالة غضب عارمة من الفرقة ، قرر أفرادها العودة مرة أخرى إلى المسرح أثناء غناء حسن شاكوش.

وتسبب هذا الأمر في حدوث حاله احتقان شديدة بينهم ما أدى إلى حدوث تشابك بالأيدى ووجود بعض الالفاظ البذيئة من الجانبين حيث حدثت خناقة بين البحراوى وشاكوش ، الا أن شاكوش فر مسرعا إلى الخارج .

بعدها توجه رضا البحراوي إلى المسرح وقال :" شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله .. بس للأسف خد بعضه وجري".

رد حسن شاكوش على رضا البحراوي:

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على فيديو المطرب رضا البحراوي الذي وجه له رسالة وهو على المسرح .

  ونشر حسن  فيديو له عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام وقال خلال الفيديو :« أنا هربان ياجماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفله ادعولنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

لايف حسن شاكوش 

خرج حسن شاكوش في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية. 

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت فقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها:" انت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز .. احنا مجيناش ع البايظ .. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار ..أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

حسن شاكوش يستفز البحراوي:

استفز حسن شاكوش مرة أخرى رضا البحراوي ، وأثناء حفل شاكوش في شرم الشيخ وجهً  رسالة لرضا البحراوي وهو على المسرح وغنى له :"رضا جه يا أم رضا".

نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف شاكوش والبحراوي:

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.

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رضا البحراوي يتصدر تريند تويتر عقب أزمته مع حسن شاكوش

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موجز السوشيال ميديا.. مغردون عن حسام البدري: فوز بلا طعم ولازم يتغير.. نجوم الوسط الفني ينعون الفنان ماهر سليم.. رضا البحراوي يتصدر تويتر عقب أزمته مع حسن شاكوش

انتهاء الأزمة:

كشف كل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوى عن انتهاء أزمتهما.

حيث نشر رضا البحراوى عبر حسابه بموقع فيسبوك مقطع فيديو من داخل سيارته برفقة حسن شاكوش أعلن من خلاله عن انتهاء أزمتهما.

وأكد كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى أن كل ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم بينهما. 

قدم كل من الطرفين اعتذارا لجمهورهما ونقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.

وعلق رضا البحراوى :" احنا بنتأسف للجمهور على اللي صدر مننا والحمد لله الموضوع اتحل علي خيرواحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه .. الاستاذ النقيب هاني شاكر".

https://m.facebook.com/Redaelbahrawii/videos/849464575937167/?refsrc=deprecated&_rdr

حسن شاكوش رضا البحراوي القصة الكاملة لخلاف حسن شاكوش ورضا البحراوي مطرب المهرجانات حسن شاكوش فرقة رضا البحراوي

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