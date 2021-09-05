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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

ليلة بكى فيها شيكابالا
ليلة بكى فيها شيكابالا

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن كواليس ما حدث يوم تتويج الزمالك بدرع الدوري، والذي نتج عنه إيقافه لمدة 8 أشهر.

تصريحات شيكابالا عمرو أديب

وتحدث قائد الزمالك شيكابالا عن إيقافه والخلافات مع جمهور الأهلي ، وكواليس الفوز بالدوري ومستقبل الفريق على قناة Mbc Masr مع الإعلامي عمرو أديب.  

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وجاءت تصريحات شيكابالا عمرو أديب كاملة كالتالي: قبل المباراة رفضوا دخول فريق الناشئين.. والد الونش لم يدخل، وأشقاء أوباما لم يدخلوا. خرجت لمحاولة إدخالهم ولم أستطع الدخول مرة أخرى لمدة ساعة ونصف.. الناس تشاهد المشهد الأخير فقط.. بدأ بعض اللاعبين في الخروج لي مثل زيزو وسيف الجزيري، ولد أحد الأطباء في الفريق عمره 9 أشهر وتعرض لحالة اختناق مما حدث في الخارج.

وأضاف شيكابالا أنه بعد المباراة حاولت الخروج لأحضر قمصان الاحتفال بالدوري ولم يسمح الأمن بذلك، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم ولم يحدث في مصر سابقًا. 

وتابع: "كان اتفاقنا بأن يرفع أيمن حفني درع الدوري، وحفني لا يعرف. قلنا لبعض مثلما يقدرنا جمهور الزمالك، لابد أن نقدر أنفسنا وزملائنا. وكنا نشعر بأننا حصلنا على لقب الدوري بسبب حفني". 

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وذكر شيكابالا أنه بين شوطي المباراة نزل بعض الأشخاص للملعب والتقطوا معي الصور التذكارية، كيف يتم السماح لهم وفي المقابل يُرفض دخول لاعبي الفريق؟ اللاعب الصغير سيكون في باله دائما أن يفوز بلقب مع الزمالك وأهله ينتظرون تتويجه لذلك عندما يلتقط هذه الصور مع اللقب سيكون الأمر ذكرى رائعة له ولأهله.. فين الغلط إن اللعيبة بتاعتنا تدخل، هذا كان حديثي لرئيس اتحاد الكرة ولم يجد ردا ليقوله، هو بنفسه تحدث وقال أنني لم أوجه له أي إهانات قبل أن أتحدث". 

الأهلي واتحاد الكرة 

وتابع "قلت له عشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخلهم؟" وكان رده "لا، دي شركة الأمن".

وتساءل هل تم إيقافي لأنني طلبت أن يدخل الفريق للاحتفال بالدوري؟ محمد عواد على سبيل المثال التقط صورة في الملعب مع زوجته من خلف سور الملعب.

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وللمزيد حول تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب وعلاقاته بجمهور الأهلي وجمهور الزمالك شاهد الفيديوجراف التالي: 

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