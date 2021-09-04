لماذا لم يهنئ الأهلي الزمالك بعد الفوز بالدوري؟.. مسئول بالقلعة الحمراء يجيب

قال سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه عقب فوز النادي ببطولة أفريقيا هنأ نادي الزمالك الأهلي، وتفاجأ الأهلي بسحب الزمالك لـ التهنئة نتيجة قيام أحد العاملين في قناة الأهلي كتب تويته بها بعض الإساءة والتجاوز ".

وأضاف سعد شلبي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كان هناك قرار من محمود الخطيب بفتح باب التحقيق وإيقاف الموظف عن العمل للتحقيق وأن تقوم قناة النادي الأهلي بالاعتذار للزمالك ".



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وتابع سعد شلبي:" بعد فوز الزمالك بالدوري كان هناك تعليمات للموقع الرسمي للنادي الأهلي بوضع برقية تهنئة على الموقع الرسمي لتهنئة الزمالك بطولة الدوري ولكن تفاجأ النادي انه هناك إساءات داخل ملعب مباراة نادي الزمالك من اللاعبين ".

وأكمل سعد شلبي :" كان هناك قرارا بعدم تهنئة نادي الزمالك نتيجة إساءة بعض اللاعبين من الزمالك للنادي الأهلي ".

ولفت سعد شلبي :" مبادئ النادي الأهلي لا تتجزأ، والأهلي يريد أن يتم تطبيق القانون في أي مشكلة ".