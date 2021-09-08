مفاجأة.. 100 طفل أفغاني وصلوا الولايات المتحدة بدون والديهم

كشفت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية ترعى حاليا أكثر من 100 طفل أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة بدون والديهم.

وقالت الوزارة إن بعض الأطفال وصلوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان دون والديهم، وذلك سجلتهم الولايات المتحدة على أنهم أطفال دون ذاويهم.

وقالت الوزارة إن غالبية هؤلاء الأطفال تم لم شملهم بسرعة مع أقاربهم من غير الوالدين الذين تم إجلاؤهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

كما سيبقى الآخرون الذين ليس لديهم عائلة في الولايات المتحدة في عهدة مكتب الصحة لإعادة توطين اللاجئين حتى يبلغوا 18 عامًا أو يمكن العثور على كفيل مناسب.

وحتى 26 أغسطس، تمت إحالة 34 طفلا أفغانيا غير مصحوبين بذويهم إلى مكتب اللاجئين، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز في ذلك الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن الولايات المتحدة تتوقع وصول المزيد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في المستقبل.

ومنذ 17 أغسطس، سُمح لنحو 48 ألف أفغاني تم إجلاؤهم يعتبرون معرضين لخطر الأذى في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان بدخول الولايات المتحدة، وفقا لأرقام وزارة الأمن الداخلي.

ولا يزال الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بمن فيهم عشرات الأطفال غير المصحوبين، في مواقع عسكرية في أوروبا والشرق الأوسط في انتظار المعالجة.