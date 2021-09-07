الحكم بمفردها.. طالبان تعلن تشكيل حكومة مؤقتة لـ أفغانستان من داخلها.. وهذه أسمائها

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، هيمنت عليها قيادات الحركة مع تعهد بمشاركة أطياف أخرى مع استكمالها، حيث يرأسها الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي الحركة

وسيكون وزير الداخلية زعيم شبكة حقاني المسلحة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو سراج الدين حقاني (نجل جلال الدين حقاني، فيما تولى عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء.

وأعطت حركة طالبان حقيبة الدفاع إلى مولوي محمد يعقوب (نجل الملا عمر مؤسس الحركة)، بينما تولى سراج الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها أميركا إرهابية) وزارة الداخلية.

أما أمير خان متقي فتم تعيينه وزيرا للخارجية، وهداية الله بدري وزيرا للمالية بالوكالة أيضا، كما تم تعيين عباس ستاكينزاي قائما بأعمال نائب وزير الخارجية

وأكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي، أن بعض الوزارات لا تزال على حالها ولم تشهد أي تغيير في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الحركة تسعى لتعيينات وزارية في حكومة تصريف الأعمال، تتمثل فيها كل الأطياف السياسية الأفغانية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة تعد خطوة أساسية في تشكيل حكومة طالبان.

وقال مجاهد "نعلم أن شعب أفغانستان ينتظر حكومة جديدة"، مضيفا أن الجماعة لبّت احتياجات الناس.

وأشار إلى أن تلك الحكومة مؤقتة من أجل تسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين ريثما تتضح الأمور، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الحركة الحكومة النهائية.

وردا على سؤال حول سبب عدم وجود أي امرأة في التشكيل الحكومي، قال أحمد الله واصق، من اللجنة الثقافية لطالبان لـ"بي بي سي"، إن تشكيل الحكومة لم يتم الانتهاء منه بعد.

أما عن الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، فشدد مجاهد على أن الحركة تريد علاقات طيبة مع جميع الدول الغربية ودول المنطقة، دون السماح بالتدخل في نظامها وشكله.

وأضاف: "حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل".

وتشمل المناصب الرئيسية في الحكومة الأفغانية:

1- الحاج الملا محمد حسن اخوند رئيس الوزراء.

2- الملا عبدالغني برادر نائب رئيس الوزراء

3- الملا عبدالسلام حنفي نائب رئيس الوزراء

4- الملا محمد يعقوب مجاهد وزير الدفاع

5- الملا سراج الدين خقاني وزير الداخلية

6- الملا أمير خان متقي وزير الخارجية

7- الملا هدايت الله بدري وزير المالية

8- الملا نور الله منير وزير المعارف

9- الملا خيرالله خيرخواه وزارة الاعلام

10- قاري دين حنيف وزارة الاقتصاد

11- الملا نور محمد ثاقب وزارة الحج والاوقاف

12- الملا عبد الحكيم وزارة العدل

13- الملا نور الله نوري وزارة الحدود والقبائل

14- الملا محمد يونس اخونزاده وزارة البحث عن المعادن

15- الملا شيخ محمد خالد وزارة امربالمعروف والنهي عن المنكر

16- الملا عبدالمنان عمري وزارة الرفاهية العامة

17- الملا محمد عيسى اخند وزارت المعادن والبترول

18- الملا عبداللطيف منصور وزارة المياه والطاقة

19- الملا حميد الله اخونزاده وزارة الطيران والنقل

20- الملا عبدالباقي حقاني وزارة الضرائب

21- الملا نجيب الله حقاني وزارة الإستخبارات

22- حاجي خليل الرحمن حقاني وزارة المهاجرين

23- الملا عبدالحق وثيق مدير عام الاستخبارات العامة

24- حاجي محمد ادريس رئيس بنك أفغانستان

25- الملا احمد جان احمدي وزارة الخدمات

26- الملا محمد فاضل مظلوم مستشار وزارة الدفاع

27- قاري فصيح الدين رئيس الأركان

28- شير محمد عباس ستانكزي مستشار وزارة الخارجية

29- الملا نور جلال مستشار وزارة الداخلية

30- الملا ذبيح الله مجاهد مستشار وزارة الاعلام

31- الملا تاج مير جواد مستشار وزارة الاستخبارات العامة

32- الملا رحمة الله نجيب مستشار إداري وزارة الاستخبارات العامة

33- الملا عبدالحق اخند مستشار وزارة الداخلية للشؤون المخدارات