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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطبيق الشريعة.. زعيم طالبان يصدر أول توجيه للحكومة الجديدة في أفغانستان

هبة الله آخوند زاده
هبة الله آخوند زاده

أعلن زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة في أفغانستان سوف تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

وقال آخوند زاده في بيان عقب الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، إن السلطات الحالية سوف تعمل للسيطرة على شؤون البلاد وتسييرها في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان ستنظمها في المستقبل قوانين الشريعة الإسلامية".

وتابع أن الحكومة ستعمل  على حماية المصالح العليا للبلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم والازدهار والتنمية".

وأكد آخوند زاده أن الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات جدية نحو "حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إطار الدين الإسلامي".

وتعهد زعيم طالبان بتوفير فرص للاستثمارات الأجنبية في أفغانستان، فضلا عن التزام الحكومة بجميع الاتفاقات الدولية التي لا تتعارض مع الإسلام وتعاليمه.

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وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن في وقت سابق، أنه تقرر تعيين الملا محمد حسن رئيسا للحكومة والملا عبد الغني برادر نائبا له.

وأضاف مجاهد أنه تم تعيين محمد يعقوب وزيرًا للدفاع وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية وأمير خان متقي وزيرًا للخارجية، فيما تم تعيين هداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة.

طالبان زعيم الحكومة الجديدة أفغانستان الشريعة الإسلامية

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