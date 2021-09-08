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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور مصري بارز.. المؤتمر العالمي ‏لرؤساء البرلمانات يختتم أعماله في النمسا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى

‏اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات في نسخته الخامسة، والمُنعقدة ‏بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعضوية فيبي فوزى وكيل مجلس ‏الشيوخ، المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، كريم درويش رئيس ‏لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون ‏الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.‏


‏وعلى مدار يومين شهدت اجتماعات المؤتمر حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية ‏البرلمانية، فى حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلمانى من مختلف دول العالم.‏


‏وانعقد المؤتمر تحت عنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق ‏السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض"، وناقش خلال جلساته عدداً من ‏الموضوعات والقضايا الهامة التى تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية، هذا وقد ألقى ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين ‏الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل فى تحقيق التنمية ‏المستدامة، كما أشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقى وجوهرى ‏للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية ‏وضمان مشاركة أمنة لها فى الحياة العامة.‏


‏وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من ‏جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم ‏القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مصر ‏وهذه الدول. ‏

 

من المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، فى فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس ‏النواب. ‏ 

برلمان التنمية المستدامة مجلس النواب مجلس الشيوخ النمسا

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