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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي: مصر تحتل المركز 30 عالميا في النشر الدولي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن طموحات الوزارة في ملف البحث العلمي كبيرة، مضيفا:" في اجتماعنا الأخير مع الرئيس السيسي  تحدث عن دور البحث العلمي في مجال الزراعة".


وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “ صالة التحرير” المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الرئيس السيسي استمع إلى كل تفاصيل استنباط سلالة جديدة وتحسين جودة البذور المصرية وكل ما يدور حول الزراعة الذكية والري الحديث ".

 

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وتابع خالد عبد الغفار :"مصر في المركز 30 على مستوى العالم  في النشر الدولي  من بين 235 دولة على مستوى العالم ، و عدد الأبحاث العلمية وأنواعها في  تقدم مستمر داخل مصر ".

 

وأكمل :" مازلنا نحتاج للكثير من التعاون مع قطاع الإنتاج والصناعة، وأن يكون هناك ثقة بين المنتجين والمصنعين  والقطاعات التي تستفيد من البحث العلمي ".


 

وزير التعليم البحث العلمي مصر اخبار التوك شو خالد عبد الغفار

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