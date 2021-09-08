وزير التعليم العالي: مصر تحتل المركز 30 عالميا في النشر الدولي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن طموحات الوزارة في ملف البحث العلمي كبيرة، مضيفا:" في اجتماعنا الأخير مع الرئيس السيسي تحدث عن دور البحث العلمي في مجال الزراعة".



وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “ صالة التحرير” المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس السيسي استمع إلى كل تفاصيل استنباط سلالة جديدة وتحسين جودة البذور المصرية وكل ما يدور حول الزراعة الذكية والري الحديث ".

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وتابع خالد عبد الغفار :"مصر في المركز 30 على مستوى العالم في النشر الدولي من بين 235 دولة على مستوى العالم ، و عدد الأبحاث العلمية وأنواعها في تقدم مستمر داخل مصر ".

وأكمل :" مازلنا نحتاج للكثير من التعاون مع قطاع الإنتاج والصناعة، وأن يكون هناك ثقة بين المنتجين والمصنعين والقطاعات التي تستفيد من البحث العلمي ".



