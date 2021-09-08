دورالتكنولوجيا فى تحسين حياة ذوى الإعاقة.. ندوة بجامعة المنصورة

تضمنت فعاليات اليوم الثانى اليوم الأربعاء للمؤتمر النوعى الأول الذى ينظمه المركز بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية والذى يقام تحت عنوان " القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة " وتحت شعار " أمهات محاربات" جلسة نقاشية بعنوان " دور التكنولوچيا المساعدة فى تحسين جودة حياة ذوى الإعاقة " على برعاية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط- رئيس جامعة المنصورة و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، وريادة كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع و الدكتورمحمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة ٧-٩ سبتمبر ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالجامعة.



أدارت الجلسة الدكتورة إيمان أبو الفضل نائب مدير مركز خدمات الاشخاص ذوى الإعاقة جامعة المنصورة ومنسق عام المؤتمر ، بمشاركة كل من الدكتور محمود عبد السميع نائب مدير مركز طه حسين لخدمة ذوى الإعاقة جامعة الإسكندرية ، الدكتور مينا ميشيل مدرس العمارة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، رحاب العشماوى مدير وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة ،الطالب يوسف زايد طالب بكلية الآداب بالجامعة وممثل الطلاب بمركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالجامعة .



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ورئيس المؤتمر، الدكتورة سماح رمضان خميس مدير مركز خدمات ذوى الأعاقة جامعة المنصورة ومقرر المؤتمر ، إيمان طرشوبى مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ومنسق عام المؤتمر ، عدد من أساتذة وطلاب الجامعة وأعضاء كل من المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ومركز خدمات ذوى الإعاقة جامعة المنصورة.



أشارت الدكتورة إيمان أبو الفضل إلى أهمية دمج ذوى الهمم فى المجتمع فى ضوء التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية بمعاناة ٢٠ مليون شخص حول العالم من إعاقات بصرية و٧٠ مليون شخص فى العالم من إعاقات حركية و٣٦٠ مليون شخص من إعاقات سمعية مضيفه أنه من الضرورى توفير بيئة دامجة لذوى الهمم عن طريق توظيف التكنولوچيا لخدمتهم وتوعية المواطنين بأهمية دمجهم فى المجتمع.



وأكد الدكتور محمود عبد السميع على أهمية الاتاحة الرقمية لذوى الهمم فى ظل التقدم فى مجال التحول الرقمى الذى تشهده مصر.



واستعرض عدة تطبيقات تساعد ذوى الهمم مثل اهتمام جوجل كروم وفيس بوك بتوفير خدمة السرد الصوتى لوصف الصور وتطبيقات على الموبايل لقراءة العملات النقدية.



وسرد الدكتور مينا ميشيل دور تطبيقات التكنولوچيا الحديثة مثل خرائط جوجل فى مساعدة ذوى الهمم فى التنقل من مكان لأخر.



ونوه بتوجه الدولة لتوافر كود الإتاحة فى المبانى السكنية الجديدة بحيث يمكن لذوى الهمم خاصة الحركية دخول هذه المبانى والخروج منها بسلالة.



وصرحت رحاب العشماوى بأن وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة تستهدف توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للطلاب(دفع مصروفات دراسية ومصرفات الإقامة بالمدن الجامعية لغير القادرين عامة وذوى الهمم خاصة) ، توفير أطراف صناعية لذوى الهمم ومترجمين الإشارة لضعاف السمع ، التعريف بمبادرات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوى الهمم.



واستعرض الطالب يوسف زايد الأدوات المساعدة لذوى الإعاقة الحركية مثل الكرسى المتحرك اليدوى وتطوره إلى كرسى كهربائى ، والأطراف الصناعية والعكاز ، استخدام هاتف سمينث الذى يعمل بإيماءات الرأس أو بالبصمة الصوتية .

3b390359-f9f7-4bb4-85a2-021bc0bb2e74

88b0d5aa-663e-4c49-a6bd-755933a66b1d (1)

88b0d5aa-663e-4c49-a6bd-755933a66b1d

537f64ac-f697-4342-a1f7-7b98b7e5d772

6735d179-2756-4d1e-b166-e3ce529c1aa7

b6f2493b-6e63-4672-b5c2-df88dcd32b45

b08f0c3f-3575-4e60-be80-f2f9fdc4484f