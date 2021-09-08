د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

تعانى الكثير من النساء من الزوج الناقد..والذى يوجه لهن الكثير والكثير من التعليقات اللاذعة المحبطة...سواء كانت على المظهر أو الجسم أو الملابس أو طريقة التفكير أو التصرفات التى قد يرى الزوج أحيانا إنها لا تتناسب مع مجتمعه...فتشعر الزوجة هنا بالإحراج والحزن لأن كلمات الزوج تتسبب بجرح وإهانة كبيرة لها ويشكل ذلك شرخا كبيرا بينهما..فما الحل إذا ؟ وهل هناك طريقة معينة للتعامل مع الزوج الناقد...إليك هذه المجموعة من أصول و آداب الإتيكيت التى ترشدك إلى كيفية التعامل مع الزوج كتير الانتقاد..



*البحث معا عن بدائل: إذا انتقدك زوجك فى سلوك أو فعل شىء ما فاطلبى منه أن يفعل الأشياء بطريقته الخاصة وأنك موافقة وراضية بذلك..أو يعلمك الطريقة الصحيحة لفعل هذا الشىء..

*قيمى انتقاداته وصفاته و اسألى نفسك.. هل انتقاداته وملاحظاته وتوجيهاته بناءة أم هادمة.؟ فربما يوجهك لتغيير بعض الأخطار والسلوكيات السلبية فقط . أما إن كانت تلك الانتقادات هادمة فتجاهليها ولا تسمحى بتغيير نظرتك لنفسك وإلقاء اللوم عليها والتقليل من قيمتك ،والشعور بمشاعر الخزى و الإحباط والذنب.

هناك رجال يحبون المزاح عن طريق الانتقاد ولا تتفهم كل النساء ذلك.. لذا من الضروري أن تميز المرأة بين مايقوله لها زوجها من انتقاد بهدف المزاح وبين الانتقاد الفعلى وحينها فقط ستدرك كيفية التعامل مع كل انتقاد..

*إذا قام زوجك بتوجيه اى نقد لك أمام الأهل أو الآخرين فعليك بالتزام الصمت تماما حتى لا تتطور الأمور بينكما ثم أخبريه بمدى تأثير كلامه عليك و إحراجه لك أمام الناس حينما تكونان و حديكما حتى لا تخرج المشاكل خارج حدود المنزل..مما يعقد المشكلة بشكل أكبر. قولى له بهدوء لدى مشكلة معك ومن دون حلها لن استطيع الاستمرار..

*إذا تكرر الموضوع وأصبح يتعبك بشكل كبير وخرج الموضوع عن سيطرتك له..عليك بإشراك أفراد من كبار العائلة لحل المشكلة ولكن يجب التدقيق فى الاختيار حتى لا تتفاقم المشكلة لتدخل الأهل دون حلول عملية..ابحثى عن الشخص المناسب الذى يستمع إليه زوجك ويتقبل منه الكلام و النصح.

*لا تفكرى طويلا فى الانتقادات التى يوجهها لك زوجك..بل عليك بشغل وقتك وملىء فراغك بأشياء إيجابية مفيدة تعزز ثقتك بذاتك مثل الاهتمام ببشرتك ومظهرك أو قراءة الكتب ، أو تعلم الأشغال اليدوية، أو ممارسة الرياضة ، سماع موسيقي هادئة و الخروج مع صديقاتك ، أو المشاركة فى الفعاليات الاجتماعية .. وفوق كل ذلك أداء العبادات وذكر الله والتقرب إليه فجمعيها أمور ستعزز من موقفك.

*عدم الانفعال ورد الانتقاد .. نشعر بالألم إذا تعرضنا للانتقادات من قبل شخص نحبه ويصبح رد الفعل الطبيعي الهجوم والانفعال والدفاع عن النفس ورد الانفعال..لكن ننصحك بالهدوء والتجاهل وتعلمى طرق محبة النفس والشعور بالرضا والمحافظة على سلامة صحتك النفسية والروحية.. والبعد عن الطاقة السلبية .





*إذا كان زوجك دوما يسعى لانتقادك أو إفقادك ثقتك بنفسك .. احذرى أن تتعاملى معه بالمثل فسوف يؤدى ذلك إلى تدمير جميع سبل التواصل بينكما وفشل الحياة الزوجية وبالطبع سيؤثر ذلك على الأبناء..