اقتصاد

فوز جمال الليثي ورياض أرمانيوس .. نتائج انتخابات غرفة صناعة الأدوية

ولاء عبد الكريم

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، نتائج انتخابات غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وأسفرت انتخابات غرفة صناعة الأدوية عن فوز 12 عضوا عن مختلف الفئات. وجاء فوز الأعضاء بالتزكية في فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة، واستمرت الانتخابات على المنشآت الكبيرة.

وتقدم 5 مرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة، واستمرت عملية فرز نتيجة الانتخابات حتى الخامسة مساء.

وكان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها 29 عضوا، وجميعها أصواتا صحيحا.

وعن فئة المنشآت الصغيرة فاز كل من محمد غنيم، ورامز جورج أمين، ورشدي جمال كدش، وخالد عبد الفتاح الخولي.

وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز كل من محيي حافظ، وماجد جورج، وهناء حمدي الدبيكي.

وعن فئة المنشآت الكبيرة، جمال الليثي بعد حصد 29 صوتا، وحسام أبو العنين، ورياض أرمانيوس، وهشام ثروت حجر.

وجدير بالذكر ان الدكتور جمال الليثي حصل علي 29 صوت من إجمالي 29 صوتا بنسبة 100% من الأصوات الناخبة، وهذة سابقة لم تحدث في اي انتخابات قبل ذلك.

وأكد الفائزون أهمية دعم القطاع وتعزيز دوره في تنمية صناعة الأدوية في مصر، لما لها من دور حيوي ومهم وانعكاس مباشر على المواطنين.
 

