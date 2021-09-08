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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هناك فضلا كبيرا على الإنسان من فعل الصدقة

الشيخ إبراهيم الدسوقي
الشيخ إبراهيم الدسوقي أحد علماء الأزهر الشريف،

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه عندما خلق الله جنة عدن، اذن لها أن تتكلم فقالت"قد أفلح المؤمنون" ليقول الله سبحانه وتعالى “لن يجاورك فيها البخلاء”.

 

وأضاف إبراهيم الدسوقي خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن الله يرسل ملائكة الموت للإنسان، ويكون إما مع الملائكة الورد والريحان والمسك إذا كانت روح هذا الإنسان طيبة.

 

 يبخل على نفسه

وتابع إبراهيم الدسوقي، أن هناك فضلا كبيرا من فعل الصدقة"، مضيفا: "من يبخل؛ في الواقع هو يبخل على نفسه، والصدقة تغفر الذنوب، وتسهل الأمور، ولها أشياء جميلة في الدنيا والآخرة".

 

وأشار الدسوقي إلى ، أن "البعض يغفل عن فضل الصدقة وإخراج المال، وإذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر فى حياته فعليه أن يتصدق، حيث إن الصدقة مفتاح لفك الضيق والكرب".

الشيخ إبراهيم الدسوقي الازهر الشريف الله سبحانه وتعالى ملائكة الموت الدنيا والأخرة

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