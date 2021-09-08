هناك فضلا كبيرا على الإنسان من فعل الصدقة

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه عندما خلق الله جنة عدن، اذن لها أن تتكلم فقالت"قد أفلح المؤمنون" ليقول الله سبحانه وتعالى “لن يجاورك فيها البخلاء”.

وأضاف إبراهيم الدسوقي خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن الله يرسل ملائكة الموت للإنسان، ويكون إما مع الملائكة الورد والريحان والمسك إذا كانت روح هذا الإنسان طيبة.

يبخل على نفسه

وتابع إبراهيم الدسوقي، أن هناك فضلا كبيرا من فعل الصدقة"، مضيفا: "من يبخل؛ في الواقع هو يبخل على نفسه، والصدقة تغفر الذنوب، وتسهل الأمور، ولها أشياء جميلة في الدنيا والآخرة".

وأشار الدسوقي إلى ، أن "البعض يغفل عن فضل الصدقة وإخراج المال، وإذا أراد الإنسان أن يحقق الله له ما يريد أو ضاق عليه أمر فى حياته فعليه أن يتصدق، حيث إن الصدقة مفتاح لفك الضيق والكرب".