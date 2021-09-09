السعودية تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الشهير تويتر ، عن تحديد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها داخل المملكة .

وجاء رد الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، خلال إجابتها على سؤال أحد المغردين حول مدة استخدام هذه الرخصة داخل الأراضي السعودية .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، أنه تحدّد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها.

وكانت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية أعلنت من قبل ، عن عدد من قراراتها الجديدة الخاصة بتجديد رخصة القيادة ، واستبدال اللوحات بين مركبتين ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وحددت الإدارة العامة للمرور مدة انتهاء مهلة تجديد رخصة القيادة، مؤكدة أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يفرض على المستفيد غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تأخير .

وأوضحت إدارة المرور السعودية ، أن رسوم رخصة القيادة الخاصة بلغت 40 ريالًا وكذلك رسوم تجديدها سنويًّا أما رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال .

وتابعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، أن رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت تبلغ 100 ريال، ورسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ قيمتها 100 ريال، فيما يبلغ إصدار رخصة قيادة مركبات أشغال عامة وتجديدها سنويًّا واستخراج بدل تالف أو بدل مفقود 100 ريال.