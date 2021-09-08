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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أثق به.. أحمد ناجي يوجه رسالة خاصة لـ عصام الحضري

صدى البلد

قال الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقا، إن عصام الحضري استطاع أن يطور من نفسه، متابعا: "الحضري خلال الفترة الماضية اتعلم وبقى أكاديمي أكثر".
 

وأضاف “أحمد ناجي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن عصام الحضري يمتلك خبرات كبيرة للغاية، متابعا: أثق أنه سيقدم أداء رائعا وقويا مع المنتخب خلال الفترة القادمة.
 

وتابع: عصام الحضري أصبح على دراية كبيرة بالتدريب، مسترسلا:" متأكد أنه هينجح في ذلك الاختبار".


وعين الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمقال حسام البدري.

وقرر الاتحاد المصري تعيين كيروش، لقيادة المنتخب في باقي الاستحقاقات الدولية، سواء التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أو بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستُقام في الكاميرون العام المقبل.

وفي هذا التقرير، نستعرض محطات في مسيرة كارلوس كيروش.

إنجازات كارلوس كيروش

مسيرة كارلوس كيروش التدريبية كبيرة، فالمدرب صاحب الـ 68 عامًا تولى تدريب العديد من الفرق والمنتخبات العالمية.

وتُوج كيروش في مسيرته بـ 4 ألقاب فقط وهي:

كأس العالم تحت 20 عامًا مرتين مع المنتخب البرتغالي عامي 1989، 1991.

كأس البرتغال مع سبورتنج لشبونة موسم 1994-1995

كأس السوبر البرتغالي مع سبورتنج لشبونة موسم 1995-1996.

كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد موسم 2003-2004
 

احمد ناجي عصام الحضري منتخب مصر الاتحاد المصري كارلوس كيروش اخبار التوك شو

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