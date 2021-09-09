أحدث أشكال وأسعار كاميرات المراقبة في الأسواق.. فيديو

تلعب كاميرات المراقبة المعلقة في الشوارع سواء أمام المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة دورًا بارزًا في تحقيق الأمن الاجتماعي والوصول إلى كل المتجاوزين في حق الأبرياء من المواطنين أو الخارجين على القانون وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلي هذه الكاميرات المثبتة على مدخل المحلات لحل لغز احد القضايا.

رصدت عدسة صدي البلد افضل انواع كاميرات المراقبة والفرق بين هذه الانواع واسعارها في البداية قال المهند محمد صاحب احد شركات كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار يوجد نوعين من الكاميرات نوع اتش دي ونوع اخر اي بي وتستخدم كاميرات أل بي في المنشآت الكبيرة وتستخدم كاميرات الـ اتش دي للمحلات التجارية والشوارع .

وأضاف محمد كاميرات المراقبة تقاس بدقة الصورة وهي بتكون 2 ميجا و4 ميجا و5 ميجا و8 ميجا مشيرا ان بيتم استخدام كاميرات المراقبة 2ميجا للمنازل وبيتم تركيب 4 و5 و8 ميجا في الأماكن الخارجية بسبب دقتها العالية في حالة الرجوع لها يمكن تحديد ملامح الاشخاص بكل سهولة .

وتابع مع تطور كاميرات المراقبة أصبحت اليوم الكاميرات الحديثة تستطيع التسجيل في الإضاءة الضعيفة بنفس جودة التصوير في الإضاءة العالية مشيرا أن سيستم يتكون من 4 كاميرات بالإضافة إلي هارد ديسك في حدود 1500جنيه .

موضحا ان سعر الكاميرا الواحدة العادية يبدأ من 200 جنيه والكاميرا الوايرلس تبداء من 350 جنيه وهي بديل للسيستم كامل من الكاميرات لان بها مكان لتركيب كارت ذاكرة وتستطيع أن تتلف بزاوية 360 درجة وبيكون بها سماعة ومايك يمكن الاستماع من خلالها أو الكلام .