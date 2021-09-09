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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في مقدونيا الشمالية.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عشرة أشخاص على الأقل، مصرعهم في حريق اندلع ليل الأربعاء في مستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة في البلد البلقاني.

وقال الوزير فينكو فيليبتش، إن الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة، اندلع في مستشفى بني خصيصا لعلاج مرضى فيروس كورونا في تيتوفو شمال غرب البلاد.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "حادث مروع وقع في تيتوفو وحصد العديد من الأرواح".

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وتابع: "في الوقت الراهن، تأكدت وفاة 10 أشخاص، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع".

من جهتها قالت فرق الإطفاء إنها تلقت البلاغ بشأن اندلاع الحريق، وإن عناصرها تمكنوا من إخماد النيران في غضون 45 دقيقة.

ومقدونيا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها مليونا نسمة، تعاني من بنية تحتية صحية هشة. وزاد الوضع الصحي في البلاد سوءا، ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الآونة الأخيرة، إذ بات البلد البلقاني يسجل حوالي 30 وفاة بكورونا يوميا.

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