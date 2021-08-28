يشبه نهاية العالم.. حريق هائل بجوار مختبرات كورونا ببريطانيا |فيديو

لا تزال الشرطة البريطانية تبحث عن رجل مفقود لأكثر من 24 ساعة بعد الإبلاغ عن انفجارات واندلاع حريق كبير في منطقة صناعية في ليمينجتون سبا ببريطانيا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه لا تزال أطقم الإطفاء تكافح الحريق، الذي اندلع في مصنع البلاستيك ليسون بولي يوريثان ليمتد في جونو درايف.

وأظهرت صور مروعة مشاهد شبيهة بنهاية العالم، حيث أدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود إلى تحويل السماء إلى اللون الأسود بالرماد، ويمكن رؤيتها شاهقة لأميال فوق بلدة وارويكشاير صباح الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحذير السكان اليوم من محاولة لمس أو إزالة أي من الحطام السام المتساقط الذي تناثر في الهواء والمنطقة المحيطة ، حيث حذر الخبراء من أن الأمر قد يستغرق أيامًا لإخماد الحريق بالكامل.

واوضحت الصحيفة انه تم إخلاء مجموعة Rosalind Franklin 'megalab' الموجودة في Juno Drive ، Leamington ، وهي وجهة لعشرات الآلاف من اختبارات PCR الوطنية ، كإجراء احترازي - حيث أبلغ شهود عيان عن وجود روائح قوية تشبه المواد الكيميائية في المنطقة.

ولا يزال شخص واحد ، يعمل في Leeson Polyurethanes حيث اندلع الحريق ، مجهول المصير في الوقت الحالي بعد نقل الشركات المحلية وأصحاب المنازل وأي شخص في المنطقة حفاظًا على سلامتهم ، وفقًا لمتحدث باسم شرطة Warwickshire.