39 قتيلا .. آخر تطورات حريق مستشفى عزل كورونا بالعراق

كشف الكاتب الصحفي منتظر الرشيد، تفاصيل الحريق الكبير الذي نشب في مستشفى عزل كورونا الناصرية بالعراق، مؤكدا أن ماسا كهربائيا تسبب في الحريق بمستشفى الناصرية بالعراق.

وأضاف منتظر الرشيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتم مراعاة قواعد السلامة المفروض تطبيقها، ووزارة الصحة بالعراق حدث بها حريق التهم طابقين، لافتا إلى أنه الحريق أكبر من حريق مستشفى ابن الخطيب الذي حدث منذ شهرين.



وأكد الكاتب الصحفي منتظر الرشيد، أن الاحتجاجات المستمرة ساهمت في تعطيل مؤسسات الدولة عن تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن ربما يرتفع عدد القتلى لأكثر من 39.

وأوضح الكاتب الصحفي منتظر الرشيد، أن القسم الذي التهمته النيران في مستشفى الحسين بالعراق يضم 70 مريضا بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من القتلى من مصابي كورونا في حريق مستشفى الناصرية بالعراق.



وتابع الكاتب الصحفي منتظر الرشيد، أن مستشفى الناصرية في العراق مخصص لعزل مصابي كورونا.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط 20 قتيلا على الأقل في حريق بمستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وقالت مصادر عراقية إنه تم تسجيل عدد كبير من القتلى وأكثر من 20 إصابة بحروق واختناق نتيجة حريق في مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قرار.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عشرات المصابين مازالوا محاصرين داخل مركز العزل نتيجة الحريق الضخم الذي هز العراق.

وأشارت تقارير إلى أن انفجار أنبوبة أوكسجين هو سبب اندلاع الحريق في مستشفى بمحافظة ذي قار في العراق.

وأكدت السلطات العراقية أن قرق الإطفاء مازالت تكافح الحريق الضخم، في محاولة لإنقاذ المرضى وإبعاد خطر النيران عنهم.

وتضاربت الأنباء حول العدد الفعلي للقتلى والمصابين، حيث تؤكد صحة محافظة ذي قار في العراق مصرع أكثر من 20 شخصا جراء الحريق وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي أبريل الماضي، شهد العراق حريق ضخم بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وعلى خلفية الحادث، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، وأشارت التقارير إلى أن حادثا تسبب في انفجار خزان أكسجين، وهو ما أدي إلى اندلاع الحريق.