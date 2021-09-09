تفاصيل واقعة هجوم كلب على قطة وقتلها في التجمع الأول والنيابة تحقق.. فيديو

قال الدكتور علاء مبروك، محامي صاحبة الكلب، إن حدث هجوم كلب على قطة وقتلها في التجمع الأول، مشيراً إلى أن صاحبة الكلب سيدة مجتمع وتعيش في "كومباوند" في التجمع الأول، وأن الكلب ينتمي لفصيلة "جولدن"، ومرخص من وزارة الطب البيطري، وصدرت له شهادة خاصة بالتطعيمات من الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف علاء مبروك في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن النيابة تحقق في هذه الواقعة، حيث إن الاتهام المُوجه ينص على الآتي: " قيام الطرف الثاني بترك الكلب الخاص بها على الطريق العام بدون أي سلسلة، حيث قام بالدخول لحديقة الشقة الخاصة بي والتهم قطتي بفمه مما أدى إلى وفاتها".

وأوضح محامي صاحبة الكلب أن النيابة تحكم وفقاً لقنون المادة 176 التي تنص على أن الذي يربي حيوان يكون مسئولاً عن أي فعل أو ضرر يقوم به الحيوان تجاه آخر، مشيراً إلأى أن القانون ينص في هذه الحلة بعقوبة "الجُنحة"، مشيراً إلى أن تم تقييد الواقعة في نيابة التجمع الأول بالفعل على أنها جُنحة، بـ اتهام قتل حيوان دون مُقتضى.

وأشار علاء مبروك إلى أن طبقاً لقانون العقوبات، فإن يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة، لكل من قتل عمداً أو مُقتضى أو سم حيوان من الحيوانات المستأنفة أو الأليفة، أو ألحق به ضرر جسيم.

ونوه محامي صاحبة الكلبة أن تم التوصل إلى الصُلح بين صاحبة الكلب وصاحبة القطة الضحية.