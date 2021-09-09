اليوم .. أبو الأنوار يحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

يحيى اليوم مطرب الراب أبو الأنوار حفلا غنائيا على مسرح الزمالك الساعة ٧مساءا ،وتأتى سعر التذكرة ٢٠٠ جنيه .

وأحيا أبو الأنوار حفلا غنائيا يوم ٦ اغسطس الماضى بالساحل الشمالى.

وكانت أخر أعمال أبو الأنوار أغنية "مممم مممم" وشاركه غنائها "ليل بابا"، وحققت الاغنية نجاحا كبيرا.

أعلن مسرح الزمالك عن استقبال "البطرون نايتس" وهو ليلة كاملة من الراب واللعب وهو حدث فريد من نوعه.

ويقدم الحفل مغنيا الراب " ليجيسي و ارسينك" يوم الجمعة 10 سبتمبر في الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشر مساء وتتوفر التذاكر على باب المسرح.

وكان شاهين قد أحيا حفلا في مسرح الزمالك يوم الجمعة 3 سبتمبر وسط حضور كامل العدد من متابعيه وكانت آخر اغانيه هي أغنية "سيري".