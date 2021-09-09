إسعاد يونس تكشف أسرار حياتها الشخصية لأول مرة.. تفاصيل

كشفت إسعاد يونس، صاحبة السعادة عن حبها للكتابة قائلة إن والدها كان يعمل طيار حربي، وكان يحب الكتابة ويعمل في "روز اليوسف، معقبة: "بيتنا كان علطول فيه مفيد فوزي، وصلاح شاهين، وأحمد بهاء الدين، محمد علوان، أمال فهمي، طاهر أبو زيد.. عشان كده لازم الواحد كان يطلع كده".

وأضافت إسعاد يونس خلال لقائها مع برنامج "سهرانين" الذي يُقدمه "أمير كرارة" على فضائية "أون"، أن أخت والدتها "خالتها" كانت مطربة، معقبة: "شوفت في بيتها بيرم التونسي، وأحمد رامي، والملحن رؤوف أسعد".

وروت صاحبة السعادة قائلة: "كنت قاعدة في بيت خالتي المطربة وكان موجود بيرم التونسي، ولاقيته بيأزأز فسدق، راح واخدني جمبه وبقى يقشر الفسدق ويأكلني.. وديه من اللحظات الخالدة في ذهني حتى الآن".

وتابعت إسعاد يونس، أن والدتها أيضاً كانت مطربة لأغاني "دانسينج" وتزوجت وهي صغيرة وتقاعدت عن الغناء، معقبة: " رغم كل ده، ربنا ظبت إن تكون النشأة بتاعتي من صغري داخل هذا المناخ".