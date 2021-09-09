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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس تواصل اتحاد الكرة مع المعلم لتدريب منتخب مصر

حسن شحاتة
حسن شحاتة

كشف كريم حسن شحاتة، كواليس تواصل اتحاد الكرة المصري مع والده من أجل قيادة المنتخب المصري، خلفا لحسام البدري، الذي رحل بسبب سوء أداء الفراعنة، وعدم تقديم المنتخب الوطني الأداء المطلوب رفقته، خلال تصفيات كأس العالم.

ووقع الاختيار من الاتحاد المصري لكرة القدم  على البرتغالي كارلوس كيروش بشكل رسمي، ليقود المنتخب الوطني، خلال المرحلة المقبلة.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال حديثه بـ برنامج من مصر: “اتحاد الكرة تواصل معي من أجل استطلاع رأي كابتن حسن لقيادة منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تحدثوا بشكل رسمي معه، ورحب بالأمر ولم يتردد نهائيًا، وبالمناسبة كان سيتواجد رفقة الكابتن حسن كلا من ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري".

وتابع: “اتحاد الكرة حينما تحدث معي أكدوا لي بأنه في حال اختير المدرب مصري سيكون حسن شحاتة، وفي حال أجنبي سيكون كارلوس كيروش، وحتى مساء أمس الأول كان حسن شحاتة مدربا للمنتخب، لكن انقلبت الموازين".

وأوضح كريم: “تحدث معي مسؤولي اتحاد الكرة وأبلغوني بضرورة الاعتذار لكابتن حسن، وأكدوا لي بأنه جرى الاتفاق مع كارلوس كيروش، ليصبح مديرا فنيا للمنتخب الوطني".


وأكد كريم حسن شحاته، أن والده استقبل الاعتذار بترحاب كبير ولم يغضب نهائيًا، وتمنى التوفيق لكارلوس كيروش، رفقة المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن «المعلم» تلقى عروضا عديدة خلال الفترة الماضية، من بينها منتخبات وأندية لكنه رفض، وحينما جاء له عرض المنتخب المصري لم يتردد، مشددا على أن “عرض المنتخب المصري تكليف والكابتن عمره ما يرفض".

كريم حسن شحاتة اتحاد الكرة المصر حسام البدري كأس العالم كارلوس كيروش منتخب مصر

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