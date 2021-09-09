أخبار العالم| إعلان النتائج النهائية في انتخابات المغرب وشكري يكشف حقيقة لجوء مصر لعمل عسكري ضد إثيوبيا

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك :

بعد قرار إقالته.. حقيقة وفاة مدير الأمن العام السعودي

انتخابات المغرب .. الإعلان عن النتائج النهائية ونسبة المشاركة

انتخابات المغرب.. هزيمة تاريخية للإخوان والعثماني يخسر مقعدا بالبرلمان

الخارجية الأمريكية تكشف حقيقة التواصل مع حركة طالبان

السفارة السعودية بأمريكا تصدر بيانا بشأن هجمات 11 سبتمبر

قرار إسرائيلي بتمديد إغلاق الضفة الغربية على خلفية هروب الأسرى الفلسطينيين

السعودية.. شرط جديد لدخول المسجد الحرام غير لقاح كورونا

شكري يكشف حقيقة لجوء مصر لعمل عسكري ضد إثيوبيا

أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا.. تفاصيل هجمات باريس 2015 وكلمة السر"داعش"

حرائق وشغب.. ثورة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. صور