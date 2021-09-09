أخبار الفن.. أعمال فنية تعرضت للانتقاد بعد طرح البرومو.. كل ما تريد معرفته عن فيلم الملحد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجارى.

وسخر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا من مشهد الشراب الذى تضمنه برومو فيلم "عروستى .

والذى يعد أحد المشاهد المميزة للفيلم الأجنبى “ME BEFORE YOU “ بطولة إميليا كلارك و سام كلافلن.

واتهم رواد السوشيال ميديا صناع فيلم “عروستى” بالتقليد وعدم الابتكار.

يكرر ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون سوياً بفيلم "الملحد"، بعد أن قدما سوياً فيلم "صاحب المقام"، والذى عرض العام الماضى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم الملحد..

-بدأ المخرج الشاب محمد العدل تصوير أحدث أفلامه الملحد.

-يستعين ماندو العدل بطاقم فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه من قبل على منصة شاهد، وهو تأليف الكاتب إبراهيم عيسي، وإنتاج أحمد السبكي.

-يشارك الفنان مصطفى درويش، في فيلم "الملحد" ويجسد خلاله دور أبو مصعب.

يحيى اليوم مطرب الراب أبو الأنوار حفلا غنائيا على مسرح الزمالك الساعة ٧مساءا ،وتأتى سعر التذكرة ٢٠٠ جنيه .

وأحيا أبو الأنوار حفلا غنائيا يوم ٦ اغسطس الماضى بالساحل الشمالى.

وكانت أخر أعمال أبو الأنوار أغنية "مممم مممم" وشاركه غنائها "ليل بابا"، وحققت الاغنية نجاحا كبيرا.

أعلن مسرح الزمالك عن استقبال "البطرون نايتس" وهو ليلة كاملة من الراب واللعب وهو حدث فريد من نوعه.

يوافق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 82 إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.

تخرجت إنعام سالوسة كلية الآداب جامعة عين شمس.

- فور تخرجها، اتجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- تزوجت من المخرج سمير العصفوري بعد قصة حب طويلة.