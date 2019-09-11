بعد بلوغها سن الـ 80.. انعام سالوسة: أرفض التكريم لهذا السبب

احتفلت الفنانة الكبيرة انعام سالوسة قبل يومين بعيد ميلادها، وسط مطالبات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة تكريمها بعد مشوارها الفنى الحافل.





وبعد تواصل صدى البلد من إنعام سالوسة، رفضت بشكل قاطع هذه المطالبات، ونفت أن تكون تستحق التكريم من الأساس، وقالت إنها تؤدى عملها كما يجب أن يكون مثل العديد من زملائها والعاملين فى مختلف القطاعات الأخرى من الشعب المصرى، مؤكدة أنها علمت بهذه المطالبات عن طريق بعض المُقربين، ولكنها لم تبد لها أهمية كبيرة.





كانت إنعام سالوسة قد أكملت اليوم عامها الثمانين، فهي من مواليد 9 سبتمبر 1939 وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلمًا ومسلسلاً ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.





انعام سالوسة والتي بدأت مشوارها الفني عام 1964 مُتزوجة من المخرج سمير العصفوري وأنجبت منه فتاتين وهما تغريد وهي تعمل بمجال الإخراج ومنى.



