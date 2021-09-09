تزوجت من مخرج شهير واكتشفت السندريلا.. محطات في حياة إنعام سالوسة

يوافق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 82 إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.

-تخرجت إنعام سالوسة كلية الآداب جامعة عين شمس.

- فور تخرجها، اتجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- تزوجت من المخرج سمير العصفوري بعد قصة حب طويلة.

- رغم العلاقة العاطفية التي كللت بالزواج والتي تجمع إنعام سالوسة بزوجها المخرج سمير العصفوري، إلا أنها قليلة الظهور معه.

- قصة الحب كللت بالزواج، وأثمرت عن إنجاب طفلة، أصبحت فيما بعد هي المخرجة والكاتبة تغريد العصفوري، التي عملت مع والدتها وورثت من والدها مهنته.

- عملت تغريد مع الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل «تامر وشوقية».

- شاركت في العديد من الأعمال المميزة ما بين السينما والدراما، والتي من أشهرها، مسلسلات، «ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي».

-ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها أيضا، «موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود، إكس لارج».

-وقالت جانجاه -شقيقة الفنانة سعاد حسني- في حوار سابق لها، إن إنعام سالوسة ساعدت السندريلا في بداية مشوارها، حيث علمتها فن الإلقاء المسرحي وهي في الرابعة عشر من عمرها، بالإضافة إلى الفنان إبراهيم سعفان الذي علمها اللغة العربية.