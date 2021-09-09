واشنطن تشير لاحتمال عودة القاعدة إلى أفغانستان.. وهذا ما طالبت به طالبان

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: إن واشنطن أبلغت طالبان بضرورة منع عودة القاعدة إلى أفغانستان.

وأشار أوستن إلى أن القاعدة قد تسعى للعودة في أفغانستان، معربا عن استعداده لمنع عودة التنظيم الإرهابي إلى أفغانستان.

وفي وقت سابق، قالت قوات المقاومة في ولاية بنجشير الأفغانية أن تنظيم القاعدة انضم إلى حركة طالبان.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، جاء في البيان، الذي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التنظيمين وحدا قواهما لمحاربة المقاومة في وادي بنجشير.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر أفغانية أن طالبان سيطرت على 10 مواقع في بنجشير بعد معارك أدت لمقتل 30 من الجبهة المعارضة للحركة في الإقليم.

وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في فبراير 2020 مع الولايات المتحدة، تعهدت طالبان بعدم السماح أبدا للقاعدة والتنظيمات الإرهابية المتمردة الأخرى بالسيطرة على أفغانستان.

وبدورها، وعدت واشنطن بسحب قواتها من البلاد، وهو ما فعلته في 30 أغسطس، بعد أربعة أشهر من الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قال إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع حركة طالبان يوميا عبر قنوات سياسية وأمنية.

أوضح أن "هناك احتمال بأن يستعيد تنظيم القاعدة قوته في أفغانستان لكن لدينا قدرات لاستهدافها".