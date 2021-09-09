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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممنوعة للرجال

راتبها 63 ألف دولار.. مدينة أسترالية تقصر مهنة تنظيف الشوارع على النساء

مدينة أسترالية تحظر
مدينة أسترالية تحظر مهنة تنظيف الشوارع على الرجال

أقدم مجلس مدينة داروين الأسترالية على قصر العمل في مهنة تنظيف الشوارع على النساء فقط، بينما حرم الرجال من العمل في المهنة الشاقة.

ودافع المجلس عن استبعاد الرجال من فرصة التوظيف، والتي يصل أجرها إلى 63 ألف دولار في السنة إضافة للمعاش التقاعدي، بدعوى تحقيق استراتيجية تنويع القوى العاملة في حكومة المجلس، وفقًا لقانون «تكافؤ الفرص الاتحادي لعام 2010».

فرص مماثلة 

وجاء في إعلان مجلس داروين: «نعمل على تحديد بعض الوظائف ضمن تدابير خاصة تهدف لتعزيز قدر أكبر من المساواة، ودعم الذين واجهوا تمييزاً في فرص العمل، حتى يتمكنوا من الحصول على فرص مماثلة مع الآخرين في المجتمع».

وقالت الخبيرة في مجال المساواة بين الجنسين، الدكتورة ليونورا ريس، لموقع «7News» إن الإعلان عن الوظائف كان مثالاً قوياً لدعم وتشجيع النساء على التقدم والمشاركة في أداء دور كان يحتكره الرجال بحكم التقاليد.

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مهام العمل 

وتتطلب مهمة العمل المعنية كنس الشوارع الرئيسية، والتأكد من نظافة ممرات المشاة، والطرق ومواقف السيارات.

وأكد مجلس مدينة داربين التزامه بتوفير بيئة عمل آمنة للنساء، وتقدر ظروفهن الخاصة مثل رعاية الأطفال، كما تحرص على إجراء فحص السلامة الشامل بصورة دورية.

 

 

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