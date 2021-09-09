شاهد... مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، تقريرا باسم "مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان".

وأرسلت مصر، 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء السودانيين.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين، لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرضون لها.

وأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية -على مدار يومين- من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية تشمل كميات من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتي الدفاع، والصحة والسكان، وجمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك في إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.

تأتي تلك المساعدات في إطار الدعم المقدم من مصر ، تجاه السودان الشقيق، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.