3 أجانب فى الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر لمساعدة كارلوس كيروش

اتفق البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع اتحاد الكرة على وجود 3 مساعدين أجانب معه فى الجهاز الفنى الجديد للفراعنة .



ومن المقرر أن يتكون الثلاثي الأجنبي فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر من مدرب مساعد ومحلل للأداء بجانب أخصائي تأهل ، وأبدى كيروش ثقته الكبيرة فى هذا الثلاثى بجانب أعضاء الجهاز الفنى الأخرين ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى .



ويصل البرتغالى كارلوس كروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية .



وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه الممتد، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.



ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .



ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .



أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .

