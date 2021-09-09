رئيس جامعة سوهاج: رعاية الفلاح اللبنة الأولى في مبادرة تطوير الريف المصرى

هنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، كل فلاح ومزارع مصري بمناسبة إحتفال مصر بعيد الفلاح الـ 69، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي.

وأعرب "عبدالخالق" عن اعتزازه بالدور الذي يلعبه الفلاح المصري، فهو بمثابة إحدى الركائز الأساسية التي وضعتها الدولة وسيلة وغاية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: “لقد فطنت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أن رعاية الفلاح وتوفير احتياجاته وأدواته، بمثابة اللبنة الأولى في مبادرة تطوير الريف المصري تحت مظلة مبادرة حياة كريمة”.

واختتم عبد الخالق تهنئته بالاشارة إلى أن مصر في الأساس بلد زراعي قامت حضارتها على ضفاف وادي النيل، والان تبني حضارة أخري بسواعد كافة أطياف الشعب لتنطلق نحو الجمهورية الجديدة.