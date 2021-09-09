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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفع بقوة أمنية لاستكمال مشروع الصرف بـ"ادفا" في سوهاج

صدى البلد

أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم الدفع بقوة أمنية لاستكمال أعمال مشروع صرف صحى قرية ادفا بمركز سوهاج ،لمنع اعتراض المواطنين للتنفيذ.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن المشروع يستفيد منه أكثر من 35 الف نسمة وتبلغ تكلفته 180 مليون جنيه تشمل اعمال استكمال محطة معالجة ادفا واستكمال شبكات الانحدار وخط الطرد هذا بالإضافة الى تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة وتنفيذ حوض الموازنة ومحطة وشبكات الري واعمال الزراعة.

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يشهد تدشين منتدى: Africa Health ExCon

وكانت قد انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والتي تتمثل في الإمتدادات العمرانية المستجدة التي لا يوجد بها خطوط مياه.

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج استطاعوا الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق.

وتمكن النائب مصطفى سالم  وكيل لجنة الخطة والموازنة عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وجهينة وطما من الحصول على موافقة بمبلغ  34.5 مليون جنيه منها مبلغ 6.7 مليون جنيه لمد وتدعيم خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى ومدينة طهطا ومبلغ 12.8 مليون جنيه.

وذلك لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرى ومدينة طهطا ومبلغ 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة طما ومبلغ 5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى ومدينة جهينة.

كما حصل النائب ياسر الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا والعسيرات على مبلغ 200 الف جنيه لمد خطوط مياه الشرب لقرية أولاد غازي بمركز جرجا، وحصل النائب الهامى البارودى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز ومدينة جرجا.

واشار رئيس مياه سوهاج ان النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا  استطاع الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز البلينا، وحصل النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة اخميم وساقلتة وحى الكوثر.

والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 4 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز أخميم، وحصلت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرى نزة الدقشية ونزلة على بمركز جهينة.

كما تمكن النائب احمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر من الحصول على مبلغ 4.7 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة ودق آبار مياه ارتوازية جديدة بقرى مركز سوهاج.

واكد اللواء حسن عبد الغنى ان النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا تمكن من الحصول على مبلغ مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز البلينا.

وحصل النائب عاطف عثمان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة على مبلغ 5.2 مليون جنيه لمد احلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه الارتوازي بقرية الرويهب بمركز المنشاة كما تمكن النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر.

والنائب أحمد إبراهيم عواجة عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج وجزيرة شندويل وسوهاج الجديدة من الحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى مركز سوهاج .

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سوهاج مياة مليون الشرب الصرف

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