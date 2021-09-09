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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاثنين.. كشف تفاصيل الدورة الـ 14 لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

انتصار عبد الفتاح
انتصار عبد الفتاح

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان فى دورته الرابعة عشر لعام 2021، والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد اقامتها وورش العمل التى تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة.

بالإضافة للإعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة فى تمام الساعة الخامسة عصرا، تحت رعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، تقيم المهرجان وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة منها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، ورئيس العلاقات الثقافية الخارجية صبرى سعيد، ورئيس صندوق التنمية الثقافية د.فتحى عبد الوهاب، بالتعاون مع مؤسسة حواروفنون ثقافات الشعوب ووزارة الاّثار والتنشيط السياحى، بحضورحشد كبيرمن القيادات، من المقرر إنطلاق فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 – 24 سبتمبرالجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة .

سيعرض المؤتمر فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار 13 عاما والذى أصبح له مكانة دولية على مستوى العالم بما يليق وسمعة مصر، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة .

الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وزارة الثقافة لمجلس الأعلى للثقافة ب

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