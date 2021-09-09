محافظ كفر الشيخ يتفقد أول دفعة لسيارات نقل القمامة ويوجه بتوزيعها.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، أول دفعة من سيارات نقل القمامة والتي تم توفيرها من الخطة الاستثمارية، ليتم توزيعها على عدد من مراكز المحافظة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وسيتم توزيع بقية الدفعات من السيارات متنوعة الحمولة على بقية المراكز.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها ومنها ال7 سيارات حمولة كل منها 5 طن التي وصلت المحافظة، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء ،من خلال الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاثة وخاصة الصباحية والمسائية، ومنه تراكم القمامة في الشوارع، حرصا على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من أهالينا بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بالقمامة، حرصا على نظافة الأحياء والشوارع، وحرصا على صحتهم.

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