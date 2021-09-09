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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبوتيفاي يحتفل بعيد ميلاد ويجز الأكثر استماعا في 2020

ويجز
ويجز

يحتفل تطبيق سبوتيفاي مسبقا بعيد ميلاد ويجز، الثالث والعشرين، وهو النجم الذي تربع على قائمة Wrapped لعام 2020 كأعلى الفنانين في عدد مرات الاستماع.

نجاحات ويجز

 ارتفع نجم ويجز بشكل كبير مؤخرًا ليصبح أحد أهم نجوم موسيقى التراب في المنطقة بحسب بيان سبوتيفاي.

ينتظر جمهور ويجز إصداراته الجديدة بتلهف،  وعالميا كانت أغانيه الأكثر تشغيلا من قبل مُستمعي سبوتيفاي هي أسياد الصوت بالاشتراك مع LZHYMR وخد وهات بالاشتراك مع L5VAV وعفاريت الأسفلت و مش فير ودورك جي .

لا ينحصر تأثير ويجز داخل مصر فقط، بل يمتد خارجها كذلك. إلى جانب مصر، تعد الولايات المتحدة والسعودية وكندا وألمانيا من أكثر البلدان التي يُستمع فيها إلى أغانيه. لنكون أكثر تحديدًا، فإن أكثر مدن تستمع إلى النجم الشاب على مستوى العالم هي القاهرة والإسكندرية. هذا مفهوم طبعًا، فهو "ابن الورديان"، والذي ذكر اسم الحي الذي ينتمي إليه في عدد من أشهر كلمات أغانيه، بل وصنع أغنية تحمل اسمه.

بالنسبة لقوائم التشغيل التي أنشأها المُستخدمون، فإنه وفقًا لبيانات سبوتيفاي كانت أكثر أغاني أضيفت إلى قوائم تشغيل ويجز من قبل معجبيه هي دورك جي و 21 و سكرتي. يحظى ويجز بشعبية هائلة لدى Gen Z، وليس من المُستغرب أن تكون الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا هي الأكثر استماعًا لأغانيه.

في وقت سابق من هذا الشهر، حقق ويجز نجاحًا كبيرًا بحصوله على أربعة مراكز في قائمة أفضل 20 أغنية في الصيف في مصر على Spotify. 

ويجز سبوتيفاي أغاني ويجز الورديان الأعلى استماعا

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