عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يظل ثواب الصدقة الجارية مستمرا حتى لو تهالك الشيء مع الزمن؟

الصدقة الجارية
الصدقة الجارية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز عمل صدقة جارية لنفسي قبل الموت، وهل سيستمر ثوابها حتى لو انتهت مع الزمن؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الصدقة الجارية الأصل فيها أن يقوم بها الإنسان فى حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أنه إذا توفي الإنسان ولم يعمل صدقة جارية لنفسه يجوز لأهله أن يقوموا بعمل صدقة جارية له .

 
وأشار إلى أن الصدقة الجارية أشبه بالوقف، أي يقوم الشخص بدفع مبلغ في شيء يستمر نفعه لفترات طويلة، كبناء المستشفيات ودور الأيتام وبناء المساجد والمعاهد كل هذا يدخل فى الصدقة  الجارية.

هل يجوز لبس الباروكة لمن سقط شعرها بسبب العلاج؟.. الإفتاء تجيب

الحكمة من إبعاد المرأة عن إمامة الرجال في الصلاة.. علي جمعة يوضح


هل يظل ثواب الصدقة الجارية مستمرا حتى لو تهالك الشيء مع الزمن 

 

وأوضح أمين الفتوى أن من يعمل صدقة جارية لابد أن تكون نيته خالصه لوجه الله، فالأحناف يقولون "لا ثواب الا بنية".

 

ونوه إلى أن الشخص الذي قام بعمل صدقة جارية في شيء ثابت وفى فترة من فترات الزمن انتهي، كأن قام بشراء سرير فى مستشفى مثلا وتهالك مع الزمن، فله الثواب إلى أن تقوم الساعة، لأننا نتعامل مع فضل الله تعالى والله واسع عليم.

 
وأكد أمين الفتوى أن من يقوم بعمل صدقة جارية يفعلها ويترك الأمر لله وله الأجر والثواب إن شاء الله.

 

 ثواب الصدقة

لكن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم.

 

وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" أخرجه ابن ماجه. 

صدقة الصدقة الصدقة الجارية هل يظل ثواب الصدقة الجارية مستمرا حتى لو تهالك الشيء مع الزمن هل يجوز عمل صدقة جارية لنفسي قبل الموت ثواب الصدقة الإفتاء

موضوعات متعلقة

هل يجوز لبس الباروكة لمن سقط شعرها بسبب العلاج؟.. الإفتاء تجيب

الحكمة من إبعاد المرأة عن إمامة الرجال في الصلاة.. علي جمعة يوضح

حكم كثرة حلف الزوج على زوجته.. الإفتاء ترد

ما نسبة الربح الحلال في التجارة؟ الإفتاء تجيب

كيف أفرق بين وسوسة الشيطان ووسواس النفس؟.. الإفتاء توضح

ما حكم وضع المال في البنك؟ .. الإفتاء تجيب

فوائد وثمرات عظيمة للإصلاح بين الناس.. علي جمعة يوضح

هل يستطيع الشيطان قراءة أفكارنا؟.. على جمعة يوضح

ترشيحاتنا

ملابس غير لائقة .. جامعة ترسل إنذارا بالفصل لطالبة بسبب تنورة قصيرة

اقتصادية الشيوخ تكشف سبب انخفاض معدل التضخم فى مصر

الهداف التاريخي لـ أمريكا الجنوبية..ميسي يقود الأرجنتين لسحق بوليفيا بثلاثية

غينيا .. الانقلابيون يجمدون الحسابات المصرفية للحكومة

قانون المالية الأبرز.. وكيل خطة النواب يكشف أولويات اللجنة فى مناقشة التشريعات الفترة المقبلة

فولكس فاجن تكشف عن موعد انطلاق نسختها الجديدة T7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ