لمواجهة الموجة الرابعة بسوهاج.. "رفقاء الخير" يوفر 1150 أسطوانة أكسجين و300 شنطة بروتوكول

اجتمع فريق رفقاء الخير بمحافظة سوهاج ، برئاسة المهندس أحمد خالد، مؤسس المبادرة، بأعضاء الفريق ولفيف من أطباء مستشفى سوهاج العام، لوضع خطة عمل لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المُستجد، على مستوى مراكز محافظة سوهاج.

ويعرض لكم صدى البلد في السطور التالية، أهم النقاط التي وقف إليها الفريق خلال الاجتماع:

أولاً:- توفير 1150 أسطوانة أكسجين على مستوى مراكز محافظة سوهاج؛ لسرعة إسعاف مُصابي فيروس كورونا، من بينها:"150 أسطوانة بمركز دارالسلام - و40 أسطوانة بمركز المراغة - و50 أسطوانة بمركز المنشاة"، وتوفير 300 شنطة بروتوكول علاج.

ثانيًا:- أن يتم التعاون مع الفرق الأخرى والجمعيات الشرعية والخيرية للتنسيق فيما بينهم؛ لمنع سحب أي مواطن لأكثر من أسطوانة أكسجين من فرق مُختلفة دون عِلم الأخرى.

ثالثًا:- ألا يتم تسليم أي أسطوانة أكسجين لأي مريض دون تقرير طبي يُفيد بحالته الصحية وحاجته إلى الأكسجين مُرفق به نسبة الأكسجين للمريض والسكر والضغط.

رابعًا:- أن يتم تسليم أسطوانة الأكسجين للمواطن بصورة البطاقة الشخصية والامضاء على ما يُفيد بأنه مسؤول مسؤولية تامة عن حالة المريض المُقدم له الأكسجين.

خامسًا:- العمل على تكثيف أعداد القائمين بالعمل التطوعي بالفريق للمساعدة بتغطية كافة احتياجات المُصابين بجميع أنحاء محافظة سوهاج، حيث يبلغ عدد أعضاء "رفقاء الخير" 120 متطوع.

سادسًا:- تكوين فِرق شعبية لتوعية المواطنين، مع التحدث إلى الأطباء تخصص امراض باطنة؛ للعمل برفقة الفريق ومساعدتهم في أداء عملهم التطوعي على أكمل وجه، وإن كان بأجور رمزية.

جاء ذلك الاجتماع بحضور النائية رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد أبو ضيف، والدكتور حسن، شيرين الخطيب، أيمن الطحان، والدكتورة هبة فتحي، ومحمد النجار، ولفيف من أعضاء فريق رفقاء الخير.

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