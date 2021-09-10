نادي الترسانة يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه بمباراة نجوم الزمن الجميل

يحتفل نادي الترسانة بذكرى مرور 100 عام على تأسيس النادي الذي تم إنشاؤه عام 1921 بجهود رجل إنجليزي يدعى سلاوتر.

وأعلن نادي الترسانة إقامة حفل ضخم بمقر النادي بميت عقبة احتفالا بمرور قرن كامل على تأسيس النادي .

برنامج حفل مئوية نادي الترسانة :

إقامة مباراة تحمل ذكريات الزمن الجميل حيث يلتقى فى السادسة مساء اليوم فريق الترسانة المطعم بعدد من نجوم الأهلى والزمالك مع منتخب من نجوم الأندية الشعبية وهى السكة الحديد والأوليمبى السكندرى والمنصورة .

ويحضر المباراة رموز وأعضاء وعشاق النادى يتقدمهم مجلس الإدارة الحالي.

وشهدت الساعات الأخيرة إنهاء كافة ترتيبات الاحتفالية من خلال صلاح عبد الفتاح أمين صندوق الترسانة وإيهاب نصر مدير عام الإعلانات .

ومن أهم فقرات الاحتفالية تكريم رموز ومشاهير قلعة الشواكيش الذين ساهموا في بناء تاريخ الترسانة على مر العصور بتوزيع الأوسمة والدروع والميداليات التذكارية.

وكانت فكرة إقامة مباراة تاريخية من أندية الزمن الجميل قد جاءت فى الاجتماع الذى عقدته لجنة المئوية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كنوع من التكريم للأندية الشعبية والجماهيرية التي تحتاج للدعم والمساندة من أجل عودتها مرة أخرى إلى دائرة الضوء والشهرة.