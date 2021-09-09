أخبار الأهلي | فسخ عقد مروان محسن .. كواليس مران التتش

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، إنه يقدر مبادرة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

أعلن النادي الأهلي عن طرح المزايدة العامة رقم (33) للعام المالي 2021 - 2022، بنظام المظروفين الفني والمالي، الخاصة بمنح حق استغلال مبنى على مساحة 185 مترًا تقريبًا، وذلك لإقامة فرع لأحد البنوك بفرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة لمدة عشر سنوات.

استقرت إدارة الأهلي علي فسخ تعاقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل ودي بعد فترة قضاها داخل القلعة الحمراء.

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين رحيل مروان محسن عن النادي الأهلي دون مقابل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تتضمن العديد من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها السوبر المصري، والمباريات المتبقية في بطولة كأس مصر.