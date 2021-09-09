أخبار الأهلي | فسخ عقد مروان محسن .. كواليس مران التتش

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:
الأهلي: نقدر مبادرة أسامة الأزهري ونحرص على الروح الرياضية
قال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، إنه يقدر مبادرة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.
الأهلي يُعلن عن مزايدة البنوك بفرع التجمع الخامس
أعلن النادي الأهلي عن طرح المزايدة العامة رقم (33) للعام المالي 2021 - 2022، بنظام المظروفين الفني والمالي، الخاصة بمنح حق استغلال مبنى على مساحة 185 مترًا تقريبًا، وذلك لإقامة فرع لأحد البنوك بفرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة لمدة عشر سنوات.
الأهلي يفسخ تعاقد مروان محسن بشكل ودي
استقرت إدارة الأهلي علي فسخ تعاقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل ودي بعد فترة قضاها داخل القلعة الحمراء.
تعرف على وجهة مروان محسن عقب رحيله عن الأهلي
أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين رحيل مروان محسن عن النادي الأهلي دون مقابل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
كواليس مران الأهلي بالتتش استعداداً لمواجهة الطلائع فى السوبر.. صور
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي تتضمن العديد من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها السوبر المصري، والمباريات المتبقية في بطولة كأس مصر.