خالد عكاشة: الزيادة السكانية تهدد معادلة الأمن القومي

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الزيادة السكانية غير المحسوبة تهدد الأمن وتُحدث خلل الأمن في معادلة الأمن القومي .



وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج " المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز “، :” يجب أن يكون الوضع السكاني في أفضل أحواله بحيث لا تلتهم الزيادة في عدد السكان جهود التنمية والإعمار ".



وتابع خالد عكاشة :" الدولة المصرية تضع ركائز لأمنها القومي، وتوافر وضع منضبط للزيادة السكانية يعزز مفهوم الأمن القومي ".

وأكمل خالد عكاشة :" فيما يتعلق بالزيادة السكانية تقوم كل دولة بوضع محددات لها علاقة بالمساحة الجغرافية للدولة وموارد الدولة وـوضعها الراهنة ".

ولفت خالد عكاشة :" يجب أن يكون لدى قادة الفكر والرأي قدر كامل من الوعي بأهمية الالتزام بمعدلات سكانية محددة من أجل أن يشعر الشعب بجهود التنمية في كافة المجالات ".

