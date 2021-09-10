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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد عكاشة: الزيادة السكانية تهدد معادلة الأمن القومي

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الزيادة السكانية غير المحسوبة  تهدد الأمن وتُحدث خلل الأمن في  معادلة الأمن القومي .


وأضاف خالد عكاشة  في  حواره في برنامج " المواجهة"  المذاع على قناة " إكسترا نيوز “، :” يجب أن يكون الوضع السكاني في أفضل أحواله بحيث  لا تلتهم  الزيادة في عدد السكان جهود التنمية والإعمار ".


وتابع خالد عكاشة :"  الدولة المصرية تضع ركائز لأمنها القومي، وتوافر وضع منضبط  للزيادة السكانية يعزز مفهوم الأمن القومي ".

 

وأكمل خالد عكاشة :"  فيما يتعلق بالزيادة السكانية تقوم كل دولة بوضع  محددات لها علاقة بالمساحة الجغرافية للدولة وموارد الدولة وـوضعها الراهنة ".

 

ولفت خالد عكاشة :"  يجب أن يكون لدى قادة الفكر والرأي قدر كامل من الوعي بأهمية  الالتزام بمعدلات سكانية محددة من أجل أن يشعر الشعب  بجهود التنمية في كافة المجالات ".
 

خالد عكاشة الزيادة السكانية الأمن معادلة الامن اخبار التوك شو

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