بلوك جرئ.. رانيا يوسف تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها بلوك جرئ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستان مكشوف باللون الموف الجرئ، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت رانيا يوسف واضعة ميك اب جرئ وكثيف علي وجهها، وعلقت علي الصورة كاتبة: “#صورة_ملف_شخصي_جديدة”.

وتواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

كما تستعد الفنانة رانيا يوسف ، حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي".

مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.