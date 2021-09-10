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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب: مبسوط وبالتوفيق لكم جميعًا

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق، على تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وعبر إبراهيم سعيد عن سعادته من التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب، ودشن كاتبًا: “مبسوط جدا بالاسماء المتواجده في الجهاز الفني لمنتخب مصر واضافه لمنتخب مصر تواجدهم طبعا”.

وأضاف إبراهيم سعيد : “كابتني واخويا الكبير ك ضياء السيد ومحمد شوقي صديق الملاعب وعصام الحضري افضل حارس في تاريخ مصر عن جداره واستحقاق انضمامه للجهاز واخرهم الصخره وائل جمعه بعد اللوك الجديد بالتوفيق لكم جميعا”.

جدير بالذكر انه اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:


كارلوس كيروش مديرا فنيا 
ضياء السيد مدربا عاما 
محمد شوقي مدربا 
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى 
وائل جمعة مديرا للمنتخب 
محمد صلاح مديرا إداريا 


مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:
احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى
مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى
بدر إمام أخصائى التأهيل
محمد أحمد محمود أخصائي التدليك


على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.

 

إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق تشكيل الجهاز الفني منتخب مصر كارلوس كيروش

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