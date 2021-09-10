جهاز يكشف عن الإصابة بكورونا من خلال العرق.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، تقريرا حول جهاز تايلاندي يكشف عن الإصابة بكورونا من خلال العرق.



وأوضحت أن العلماء في تايلاند طوّروا جهازاً يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر عرق الإبط وخلال 15 دقيقة فقط.

وأشارت إلى أن شادن كولسينغ، من جامعة شولالونغكورن التي طوّرت الجهاز، قال إن دقته في الخروج بنتائج صحيحة وصلت إلى 95%، مضيفا: ""وجدنا أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يفرزون مواد كيميائية محددة للغاية. لقد استخدمنا هذه النتيجة لتطوير جهاز للكشف عن الروائح المحددة التي تنتجها بكتيريا معينة في عرق مرضى كوفيد-19".



ويأمل شادن في إمكانية طرح الجهاز كبديل ميسور التكلفة لاختبارات المسحات الأكثر تكلفة التي تتطلب معالجة معملية.

إلا أن الأبحاث التي أدت إلى تطوير الجهاز لا تزال في بدايتها كما أنها لم تُنشر في أي مجلة علمية أو يتم مراجعتها من قبل باحثين وعلماء في دول أخرى كما الحال في مراجعة الأبحاث العلمية المعتمدة دولياً.