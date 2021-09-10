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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها دولة عربية .. أمريكا تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 بلدان

صدى البلد

أفاد إعلان صدر أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستمدد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل الممنوحة لأكثر من 300 ألف مهاجر بها، من السودان ودول أخرى من المسجلين في برنامج يُعرف باسم وضع الحماية المؤقتة.

وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية في بيان وفقًا لوكالة "رويترز" إن التجديدات الخاصة بمهاجري دول السودان والسلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراجوا، ستستمر حتى 31 ديسمبر 2022 وهي مطلوبة بموجب عمليات التقاضي المستمرة بخصوص محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاء معظم التسجيل في البرنامج.

وأضاف الإعلان الذي أصدرته إدارة خدمات المواطنة والهجرة، أن ”التمديد يضمن الامتثال المستمر لأوامر المحاكم المختلفة الصادرة عن محاكم اتحادية بالمقاطعات“.

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ولا يحتاج المستفيدون الحاليون، بموجب وضع الحماية المؤقتة، إلى دفع رسوم أو تقديم أي طلب للمحافظة على وضعهم الخاص حيث تمدد وثائقهم المتعلقة بهذا الوضع تلقائيا خلال الفترة المحددة.

وستُحبط هذه الخطوة بعض الديمقراطيين والنشطاء المؤيدين للهجرة الذين ضغطوا على إدارة الرئيس جو بايدن لتوسيع البرنامج ليشمل مئات ألوف المهاجرين الإضافيين بدلا من مجرد تمديده بالنسبة للمسجلين بالفعل.

ومنذ تولي بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، منحت إدارته إعفاء من الترحيل لنحو 500 ألف مهاجر من فنزويلا وهايتي من خلال برنامج وضع الحماية المؤقتة. كما قدمت الإدارة حماية لآلاف الأشخاص من ميانمار والصومال وسوريا واليمن.

 

الولايات المتحدة السودان أمريكا ترامب بايدن

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